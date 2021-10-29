Armen Sarkisyan, Suudi Arabistan’a ayak basan ilk Ermeni lider oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, resmi ziyaret için Suudi Arabistan’a gitti. Bu ziyaretle Sarkisyan, Suudi Arabistan’a giden ilk Ermeni devlet görevlisi oldu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde “Geleceğin Yatırım Girişimi” başlıklı foruma katmak için bu ülkeye gitti.

Sarkisyan’ı Riyad’daki havalimanında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir karşıladı.

PRENS BİN SELMAN’LA GÖRÜŞTÜ

Sarkisyan’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile katıldığı forumdan fotoğraflarlar da paylaşıldı.

Sarkisyan’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada; bu ziyaretin önemine vurgu yapılarak, “Bu eşi benzeri görülmemiş olay, Ermenistan’ın uluslararası ilişkilerinde kesinlikle bir dönüm noktasıdır. Ermenistan’ın bağımsızlığından bu yana Ermenistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı şartlarda hiçbir Ermeni yetkili ülkeyi ziyaret etmemişken, Ermenistan Cumhurbaşkanı ilk kez Arap-İslam dünyasında benzersiz bir role ve önemine sahip bu ülkeyi ziyaret ederek tarihi bir adım attı” denildi.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3156572-armen-sarkisyan-suudi-arabistana-ayak-basan-ilk-ermeni-lider-oldu