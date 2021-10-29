ABD Tarihinde Başkan ve Papa Görüşmeleri

ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis’le uzun bir görüşme yaptı. 1980 yılında senatörken Papa 2. Jean Paul ile biraraya gelen Biden, 2011 yılında başkan yardımcısıyken de Papa 16. Benedikt ile görüşmüştü.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olan Biden, sık sık inancıyla ilgili konuşuyor ve her hafta sonu Georgetown’da kilise ayinine katılıyor.

Biden, Papa Francis’le iyi ilişkilere sahip; 2013 yılında Francis’in papalık görevini devralma törenine katılmıştı. İkili, Papa’nın 2015 yılındaki ABD ziyaretinde de görüşmüş, o dönem oğlu Beau’yu kanserden kaybeden Biden, Papa’nın ailesi için dua ettiğini söylemişti.

ABD Başkanı Biden’ın Oval Ofis’teki masasının arkasında Papa Francis ile çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor.

Eski ABD başkanlarının kendi dönemlerinde Katolik dünyasının lideri olan papalarla görüşmelerini VOA Türkçe derledi.

John F. Kennedy

ABD’nin ilk Katolik başkanı olan John F. Kennedy 1963 yılında, Papa 6. Paul ileVatikan’da görevine başlamasından günler sonra, kendisinin de suikastta öldürülmesinden aylar önce, görüşmüştü. Papa 6. Paul görüşmede Kennedy’nin ABD’de ırksal ayrımcılığı sonlandırma çabalarından övgüyle söz etmişti.

Başkanlık seçimi kampanyası sırasında, “Ben Katolik başkan adayı değilim. Demokrat Parti’nin aynı zamanda Katolik olan başkan adayıyım” diyen Kennedy, Papa ile el sıkışmış ancak yüzüğünü öpmemişti.

Lyndon Johnson

Başkan Lyndon Johnson 1965’te ABD’nin New York kentindeki görüşmelerinde Papa 6. Paul’e, gümüş çerçeveli imzalı kendi fotoğrafını hediye etmişti. İki yıl sonra Vatikan’da yeniden biraraya geldiklerinde, Johnson Papa’ya bu kez de yine kendi bronz büstünü sunmuştu.

Jimmy Carter

1979’da Başkan Jimmy Carter Papa’yı Beyaz Saray’da ağırlayan ilk başkandı. Papa 2. Jean Paul’ün geliş-gidiş törenleri sırasında Beyaz Saray 10 bin konuğu ağırladı.

Ronald Reagan

Başkan Ronald Reagan 1982 yılında Vatikan’a yaptığı ilk ziyarette gözlerini açık tutmakta zorlandı. Papa Jean Paul, Falkland Adaları ve Lübnan’daki krizlerden söz ederken Reagan’ın başı önüne düştü ve gözleri sık sık kapandı. Vatikan ziyareti 10 günlük yoğun bir Avrupa programına denk geldi. Ancak o dönem 71 yaşında olan Reagan’ın fiziksel olarak göreve uygun olmadığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

Reagan 1984 yılında Vatikan’la resmi diplomatik ilişkileri başlatarak kilise ve devletin ayrı olması konusunda tartışmaya yol açtı.

Bill Clinton

Papa 2. Jean Paul ile dört kez görüşen eski Başkan Bill Clinton, son kez biraraya geldiklerinde, Senato’da hakkında azil yargılaması süreci başlamıştı. Papa 2. Jean Paul, “Amerika bir yargılama dönemiyle karşı karşıya” demiş, bu sözleri Başkan Bill Clinton’ın kürtaj hakkına verdiği destek konusunda yaşanan görüş ayrılığına bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

George W. Bush

George W. Bush, 2004 yılındaki en son görüşmelerinde Papa 2. Jean Paul’e Özgürlük Madalyası’nı takdim etmiş, Papa ise Irak’ta yaşanan olaylara ilişkin “ciddi endişelerini” dile getirdiği bir açıklama okumuştu. Bush, 2. Jean Paul’ün ölümünün ardından 2005’te, bir papa için düzenlenen cenaze törenine katılan ilk ABD başkanı olmuştu.

Bush’un 2. Jean Paul’den sonra papa seçilen 16. Benedikt ile ilk görüşmesinde rahat tavırları dikkat çekmişti. Bush, “Papa hazretleri” yerine “efendim” diye hitap etmiş, sandalyesinde arkasına yaslanıp bir bacağını diğerinin üzerine atarak oturmuştu.

Papa 16. Benedikt’in ilk ABD ziyaretinde bazı ilkler de yaşandı. Bush Papa’nın uçağını karşılamak için Andrews Hava Üssü’ne gitti ve onuruna bir davet verdi. Papa Benedikt ise davete katılmadı.

Barack Obama

Barack Obama Papa Francis ile biri Vatikan’da diğeri de ABD’de olmak üzere iki kez görüştü. Obama 2015 yılında Beyaz Saray’da ağırladığı Papa için, “İsa’nın öğretilerinin yaşayan örneği” dedi, Papa Francis de Obama’nın iklim değişikliği konusundaki çabalarını övdü.

Donald Trump

Eski Başkan Donald Trump’ın Arjantinli Papa Francis ile zor bir ilişkisi oldu. Papa Francis, Trump seçim kampanyası yürüttüğü sırada “Köprüler yerine duvarlar inşa etmeyi düşünenler Hristiyan değildir” demişti.

2016 seçim kampanyasında ABD-Meksika sınırına duvar örme vaadinde bulunan Trump, bu açıklamayı “utanç verici” olarak nitelemiş, Meksika hükümetinin Papa Francis’i piyon olarak kullandığını iddia etmişti.

Trump ve Papa Francis, 2017 yılında Vatikan’da biraraya geldiğinde Papa Francis’in yüzünde bir ifade olmadan, Trump’ınsa gülerek poz verdiği görülmüş, Trump görüşme için “harika” ifadesini kullanmıştı.

Papa Francis, Trump’a ekonomik adaletsizlik ve iklim değişikliği konusunda bilimsel ve dini araştırmalardan ve kendi yazdığı genelgelerden oluşan “Laudato Si”yi, Trump da Papa Francis’e Martin Luther King’in kitaplarını hediye etmişti.

https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-tarihinde-baskan-ve-papa-gorusmeleri/6291126.html