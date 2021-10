ABD Başkanı Biden: Papa benim iyi bir Katolik olduğumu söyledi

Kürtaj yanlısı tutumu nedeniyle Amerikan Katolik Kilisesinin sert eleştirilerine maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis’in kendisine dini ritüellere devam edebilmesi konusunda destek verdiğini açıkladı.

Bugün Vatikan’da Papa ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Biden, İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Papa ile görüşmesini değerlendiren Biden, iklim değişikliği de dahil olmak üzere birçok konuda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

President Joe Biden said Friday that Pope Francis told the President that he should continue receiving communion, and the Pope is happy that Biden is a "good Catholic." https://t.co/vug2NZ7KO1

— CNN (@CNN) October 29, 2021