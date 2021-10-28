Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı

Türkiye Ermeni toplumundan avukat Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar’ın önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor.

1995 yılında İstanbul’da doğan Berk Acar Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu’nu ve Işık Lisesi’ni bitirdi.

2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan Acar İngilizce biliyor.

Bir süre avukatlık yapan Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar’ın gerekli eğitimler sonrası önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor.

Acar’ın kaymakam olarak atanmasıyla Cumhuriyet döneminde bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenileri’nden bir kişi ilk kez kaymakamlık görevini yapacak.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26345/turkiye-ermeni-toplumundan-bir-kisi-kaymakam-olmaya-hak-kazandi