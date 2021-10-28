Şu anda Paşinyan ve Aliyev’in 9 Kasım’da bir araya gelmesi planlanmıyor

Şu anda Paşinyan ve Aliyev’in 9 Kasım’da bir araya gelmesi planlanmıyor

EC Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ulusal Meclis’te hükümet üyeleriyle bir soru-cevap oturumu sırasında yaptığı açıklamada, EC Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 9 Kasım’da bir araya gelme planlarının olmadığını söyledi.

“Şu anda bu formatta bir toplantı planlanmıyor. Aynı zamanda ve bu zamanda ve düzenli olarak, neredeyse sürekli olarak, farklı formatlarda farklı toplantılar için öneriler tartışılmaktadır. Mirzoyan, “Muhtemelen, bu tür olası toplantılar sonucunda bir metin üzerinde anlaşmaya varılabilir” dedi.

Bu toplantılar, bölgedeki gerilimi azaltmak için fırsatlar sağlayabilir ve zaten kalıcı istikrar ve barış için çalışır.

“Dün, bugün ve yarın için sizi temin ederim ki, kapalı kapılar ardındaki müzakereler ve görüşmelerdeki tutumumuz, siyasi ekibimiz, Başbakanımız ve diğerleri tarafından alenen ifade edilen tutumlarla %100 uyumludur” dedi Dışişleri Bakanı.

Ermenistan Kamu Radyosu