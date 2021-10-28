SAMSUN’DA PROTESTAN KİLİSESİ CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN KİLİSEYE TÜRK BAYRAĞI ASTI

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Protestan Kilisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kilise binasına dev Türk Bayrağı asarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanırken, Atakum ilçesinde bulunan Protestan Kilisesi de, kilise binasına Türk Bayrağı astı.

Atakum‘da bulunan Protestan Kilisesinin Pastörü Orhan Pıçaklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ulusumuzun ayağa kalkışının ifadesidir. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millet iradesine teslim edildiği Cumhuriyet ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik demektir. Şüphesiz ki Cumhuriyet insan onuruna ve yaradılışına en yakışan bir rejim; farklı kültür, inanç ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. Onu ideal yapan ulusal iradeyi esas alması, başka hiçbir güce dayanmamasıdır. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” dedi.

http://www.samsunkenthaber.com.tr/haber/guncel/samsunda-protestan-kilisesi-cumhuriyet-bayrami-icin-kiliseye-turk-bayragi-asti/12779.html