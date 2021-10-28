La Casa De Papel’in ‘Lizbon’unun da yer aldığı Grev filmi, gösterime giriyor

Metin Yeğin’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, 1910 yılında Bursa’da gerçekleşen bir işçi direnişini anlattığı “Grev” filmi 29 Ekim’de gösterime giriyor. Filmin galasında Başak Demirtaş, La Casa De Papel’in Lizbon’u Itziar Ituno Martinez ile buluştu.

Metin Yeğin’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, 1910 yılında Bursa’da bir tekstil fabrikasında gerçekleşen ve kadın işçilerin örgütlediği bir direnişi anlattığı “Grev” filminin galası, 26 Ekim 2021 Salı günü akşamı Beykoz Kundura’da gerçekleşti.

Oyuncular ve set ekiplerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğunun da katıldığı galada iki salonda yapılan film gösteriminin ardından filmin yönetmeni Metin Yeğin söz aldı. “Grev” filminin büyük paralar ve geniş olanaklarla gerçekleşmediğini vurgulayan Yeğin, filmin dayanışma amacıyla bir araya gelen insanların soluğuyla gerçekleştiğini vurguladı.

Çekimler sırasında sette çalışanlarla sohbetler yaparken, kimsenin hayatında bir grev deneyimi yaşamamış olduğunu fark ettiğinden bahseden Yeğin, filmde anlatılan deneyimin ve fikrin bugünün dünyasına ilham olmasını umduğunu dile getirerek, kapitalizm denilen bu alçak düzenden kurtulma vaktinin geldiğinin altını çizdi.

LİZBON’DA KATILDI

Yönetmen Metin Yeğin konuşmasının ardından filmin oyuncularından biri olan “La Casa de Papel” dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez’e “Bella Çav”ı söylemesi için sözü bıraktı ve katılımcıların hep bir ağızdan söylediği şarkıyla gala sona erdi.

BAŞAK DEMİRTAŞ’LA BULUŞTU

Galaya katılan Başak Demirtaş, La Casa De Papel’in Lizbon’u Itziar Ituno Martinez ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirtaş, “La Casa de Papel’in Lizbon’u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri. Ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak” dedi.

La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri 😊 Ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak… pic.twitter.com/DpJBGPrBX7 — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) October 28, 2021

OSMANLI’DAKİ İLK GREVLERDEN

“Grev” filmi, Osmanlı’nın son dönemlerinde, II. Meşrutiyet Devrimi’nin iki yıl sonrasında, henüz İttihat Terakki’nin iktidarda olduğu bir dönemde, Osmanlı’daki iktisadi süreçlerin başına çöreklenmiş Düyun-u Umumiye’nin yaratılan değere el koymak üzere cendereyi nasıl giderek sıktığının ve bu sıkılan cendereye tepki olarak, kadın iplik işçilerinin başını çektiği, grevin hikâyesini anlatıyor. Çalışma koşullarının kötülüğüne tepki olarak başlayan grev, kentteki az sayıda Ermeni ve Rum sosyalistin de katkılarıyla dokuma ve diğer departmanlara da yayılıyor ve beş bin işçinin katılımına ulaşıyor. Film, Bursa’da örgütlenen bu ilk grevin hikâyesini, Selanik doğumlu bir İspanyol olan II. Enternasyonal’in bir temsilcisinin gözünden anlatıyor.

“Grev” filmi, 29 Ekim Cuma günü gösterime giriyor.

BirGün Gazetesi