İranlı ve Ermeni analistler bölgesel güvenliğe yönelik zorlukları ele alıyor

“Orbeli” Analitik-Araştırma Merkezi’nin girişimiyle, 27 Ekim’de Ermeni-İranlı analistlerin katılımıyla “Ermenistan-İran ikili ilişkiler ve savaş sonrası bölgesel durum” konulu bir webinar düzenlendi.

Web semineri sırasında, bölgesel meselelerin yanı sıra Ermeni-İran işbirliğini derinleştirme beklentilerine de değinildi.

İranlı ve Ermeni analistler bölgenin güvenliğine yönelik tehditler ve mevcut zorluklar hakkında konuştular.

Katılımcılar arasında Ermenistan’dan Türkolog Gevorg Kalloshyan, İran uzmanı Zhanna Vardanyan, Azerbaycan uzmanı Taron Hovhannisyan, Gürcistan uzmanı Johnny Melikyan, İran’dan ise Rus-Avrasya çalışmaları ve uluslararası enerji politikası uzmanı Shoaib Bahman, Avrasya meseleleri uzmanı Ahmad Kazemi, Kafkas Enstitüsü müdürü Cafar Khashe ve Uluslararası ilişkiler uzmanı Ehsan Movahedia vardı.

Türkolog Gevorg Kalloshyan, 44 günlük Artsakh savaşının ardından Türkiye’nin bölgedeki hedeflerine ilişkin bir rapor sundu. Özellikle Türkiye’nin sözde Zangezur Koridoru’nu manipüle etmesine ve Türkiye’nin bölgesel sorunları yeni formatlarda çözme niyetlerine değindi.

Türkolog’a göre 44 gün süren savaştan sonra Türkiye’nin amacı ne yazık ki bölgede istikrar ve barışı tesis etmek ya da bunu ilerletecek adımlar atmak değil. Türkiye’nin temel amacı, bölgedeki güç dengesini kendi lehine değiştirmek ve hakim bir konuma gelmektir. Neo-Osmanlıcılık unsurları içeren bu politika, siyasi, ekonomik ve askeri yollarla uygulanmaktadır.

Ona göre bölge ülkelerinin temel görevi, Türkiye’nin bölgenin istikrarını ve birçok ülkenin hayati, ulusal çıkarlarını tehdit eden bu sağlıksızi emellerinin hayata geçirilmesini durdurmaktır.

ERMENİ HABER AJANSI