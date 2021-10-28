İran büyükelçiliği danışmanı, bölgede kin ve düşmanlığı kimin körüklediğini söyledi

Güney Kafkasya’daki halklar arasındaki kin ve düşmanlık, küçük sorunlar ve artan savaşlar, ülke dışı güçler tarafından kışkırtılıyor.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçiliği Kültür Danışmanı Seyed Hossein Tabatabai bunu Ermeni-İran ilişkileri ve savaş sonrası bölge üzerine bir web semineri sırasında belirtti.

Ona göre, Güney Kafkasya halkları asırlık bir barış içinde bir arada yaşama geçmişine sahiptir ve yüzyıllardır birlikte yaşamıştır.

İranlı diplomat, çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal ve jeopolitik açılardan özel bir konuma sahip olan bu bölgede iki dost ülkenin, İran ve Ermenistan’ın özel bir yeri ve rolü olduğunu vurguladı:

Tabatabai’ye göre İran ve Ermenistan, yabancı medya aracılığıyla bölgede artan nefret atmosferinden endişe duyuyor.

“Bölgedeki nefret atmosferi her geçen gün büyürken, bölgede olmayan süper güçlerin bu küçük farklılıkları bile düşmanlığa, nefretin bir adım önüne geçirmeyi başardıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Bir kültür danışmanı olarak Hossein Tabatabai, bir başka önemli konuyu daha vurguladı – bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkındaki gerçeklerin tahrif edilmesi.

“Gerçekler çarpıtılıyor ve başka ülkelere atfediliyor. Bu çok acı verici ve rahatsız edici bir fenomen” dedi Seyed Hossein Tabatabai.

Ermenistan Kamu Radyosu