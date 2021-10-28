Ermeni gazeteciler Tiflis futbol turnuvasına katılacak

Ermenistan gazeteciler futbol takımı 29-30 Ekim tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ünlü Sovyet TV yorumcusu Kote Makharadze’nin anısına düzenlenen uluslararası bir turnuvaya katılacak.

Artık ikinci kez düzenlenen etkinliğe Gürcistan, Ermenistan, Litvanya, Moldova, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan’dan gazeteci takımları katılacak. Takımlar iki gruba ayrılacak, Ermenistan ve Azerbaycan takımları farklı gruplarda yer alacak ve ancak finale çıkarlarsa karşı karşıya gelebilecek.Her maç 20 dakika sürecektir.

Futbol turnuvasının organizatörü Gürcistan Spor Gazetecileri Derneği’dir. TotoGaming bahis şirketi Ermeni gazetecilerin futbol takımının uluslararası turnuvaya katılımının sponsorudur.

Ermeni gazeteciler geçtiğimiz günlerde Druskininka turnuvasında 2’inci oldular.

ERMENİ HABER AJANSI