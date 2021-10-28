Biden’ın Avrupa turu bugün başlıyor

ABD Başkanı Biden, 30-31 Ekim günün Roma’daki G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün 3 Kasım’a kadar sürecek, Vatikan, Roma ve Glasgow’u kapsayan Avrupa turu için Washington’dan ayrılıyor.Biden, Roma’da 30-31 Ekim’de düzenlenecek G20 ve İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim’de başlayacak 26’ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmak üzere Avrupa turuna çıkıyor.

20 Ocak 2021’de görevine başlayan Biden’ın ikinci yurt dışı ziyareti niteliğindeki tur kapsamında ilk olarak yarın Vatikan’da Papa Franciscus ile görüşecek. Biden ve Papa’nın Koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim krizi ile mücadele ve yoksullara yardım gibi konuları ele alması bekleniyor.

Biden, Papa ile görüşmesinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi ile ayrı ayrı görüşecek.

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Cuma günkü programının son ayağı olarak Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, ABD’nin Avustralya ile yaptığı denizaltı programının Fransa’yı kızdırmasının ardından Biden ve Macron’un ilk yüz yüze görüşmesi niteliğini taşıyor.

Biden, 30-31 Ekim günü, Roma’daki G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Beyaz Saray, Biden’ın yapacağı ikili görüşmelere ilişkin detayları henüz açıklamadı.

SON DURAK GLASGOW

Roma’daki temaslarının ardından Biden, 1-2 Kasım’da İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26’ya katılmak üzere bu kente geçecek. 2 Kasım’da, Glasgow’dan ayrılarak Avrupa turunu tamamlayacak ve 3 Kasım’da Washington’a dönecek. (MA)

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