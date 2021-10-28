Azerbaycan’daki üniversitelerden birinde Ermenice eğitimi başlıyor

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nde araştırmacılar için Ermenice öğretimi başlıyor.
Haqqin.az’ın haberinde şu ifadelere yer verildi: “Kursların amacı, araştırmacıların Ermeni basınını takip etmelerini, Ermenistan’daki mevcut ve gelecekteki ekonomik durum hakkında Ermenice kaynaklardan tam bilgi edinmelerini, Ermenice elektronik kaynakları kullanarak araştırma yapmalarını sağlamaktır.
Analitik materyallerin, bilimsel makalelerin hazırlanması da planlanmaktadır. Kurslar 6 ay sürmesi planlanıyor. Kurslar ”Ermenistan Ekonomi Araştırmalar Merkezi” tarafından düzenlendi.
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