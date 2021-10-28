Armen Sarkisyan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geldi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı kısa bir çalışma ziyareti çerçevesinde 27 Ekim’de Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin bildirdiğine göre görüşmede dinamik olarak gelişen Ermenistan-BAE ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin konular dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası birçok konu ele alındı.

BAE’de Armen Sarkisyan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile de bir araya geldi.

ERMENİ HABER AJANSI