Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti ne zaman yapıldı, hangi uygarlığa aittir?

Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Aizanoi Antik Kenti hakkında araştırmalar yapılıyor. Bölgenin tarihi ve turistik mekanları, programın izleyicilerinin merak konusu oldu. Programın takipçileri, Aizanoi Antik Kenti nerede, hangi bölgede yer alıyor gibi sorulara yanıt arıyor. MasterChef’in çekildiği Aizanoi Antik Kenti Türkiye haritasında yeri ve konumu da merak ediliyor. İşte bu yer hakkında merak edilenlerin yanıtı!

MasterChef’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümü Kütahya ilindeki Aizanoi Antik Kenti’nde çekiliyor. Ege Bölgesi’nin en önemli gezi noktalarından biri olan bu şehir ile ilgili Aizanoi Antik Kenti nerede, hangi bölgede yer alıyor sorusuyla araştırılıyor. Peki Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti ne zaman yapıldı, hangi uygarlığa aittir?

AİZANOİ ANTİK KENTİ NEREDE?

MasterChef 28 Ekim’de Kütahya’da Aizanoi Antik Kenti’nde çekildi.

AIZANOI ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya’ya 50 kilometre uzaklıktadır. Penkalas (Kocaçay) Irmağı’nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar’ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas’ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Aizanoi kenti, antik Frigya’ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis’lerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı’nın çevresinde yapılan kazılarda, MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Helenistik Dönem’de bu bölge değişimli olarak Bergama’ya ve Bithynia’ya bağlı iken MÖ 133’de Roma egemenliğine girmiştir. Roma imparatorluk döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi’de kesin kentleşme bulgularına ancak MÖ 1’nci yüzyıl sonlarına doğru rastlanmaktadır. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir.

Aizanoi antik kenti en parlak dönemini MS 2 yüzyılda yaşamış, büyük imar faaliyetleri görmüş ve bu dönemde birçok yapı inşa edilmiştir. Erken Bizans Dönemi’nde piskoposluk merkezi iken, 7’nci yüzyıldan itibaren bu önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü Orta Çağ’da bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklular Dönemi’nde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı buraya Çavdarhisar adı verilmiştir.

Sabah Gazetesi