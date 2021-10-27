Yeni Büyükelçi Flake’in Türkiye karnesi: Senato’da Brunson olayına kadar Türkiye aleyhine oy kullanmadı

Başkan Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen eski senatör Jeff Flake, Senato tarafından onaylandı. Büyükelçilik görevi için senato duruşmalarında Türkiye’yi Ermeni Soykırım’ından sorumlu tutacağını vaat eden ve Türkiye’yi S-400 meselesinde “CAATSA” yaptırımlarıyla uyaran Flake, Ermeni Amerikan Komitesinin notlarına göre 2018’deki Brunson olayına dek Senato’da Türkiye’nin aleyhine bir duruş sergilememiş.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun 19 Ekim’de, Senato’nun ise dün gece verdiği onayla artık Flake’in ABD’nin yeni Ankara büyükelçisi olarak görevine başlamasının önü açıldı.

58 yaşındaki Flake’in uzun zamandır diplomatik bir göreve getirileceği söylentileri dolaşıyordu, ancak bu görevlendirmenin geçmişte aktif olduğu Afrika’da bir ülkeye yapılması bekleniyordu.

Eski Senatör görevi deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak. Satterfield, iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapıyordu.

Kısa bir Flake turu: Cumhuriyetçi, Mormon, Trump karşıtı

Flake, Cumhuriyetçi Parti Senatörü olsa da eski ABD Başkanı Donald Trump’ın en sert muhaliflerinden biriydi ve geçen yılki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Biden’a destek vermişti.

Arizona senatörlüğü döneminde (Ocak 2013- Ocak 2019), Afrika ile ilgili konularda aktifti ve geçmişte de Güney Afrika ve Zimbabve’de Mormon misyoner olarak görev yapmıştı.

Flake, eski ABD Başkanı Trump’la göreve ilk geldiği dönemden itibaren çatışıyordu ancak Trump’ın geçirdiği yasaların çoğuna destek verdi.

2018’de Harvard Hukuk Fakültesi’nde yaptığı konuşmada Flake, “Başkanlığımız şu an yıkım ve ayrımcılığa bitmek tükenmek bilmez bir iştah duyan ve Anayasa’nın nasıl çalıştığına ufak bir aşinalığı olan biri tarafından küçük düşürülüyor” demişti.

Flake Büyükelçi adaylığı sürecinde Türkiye’ye karşı net bir tavır koymuş, “Türkiye’yi sorumlu tutmaktan çekinmeyecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var. Erdoğan’ın baskısı bir demokrasiye yakışmıyor ve bir NATO müttefikine yakışmıyor.” demişti.

Senato duruşmasında Flake Ermeni soykırımını tanıdığını açıklamış, Türkiye’ye karşı sert sözleri sonrası Dışişleri, Başka bir ülkenin atadığı büyükelçiyi veto etme hakkı anlamına gelen “Agreman” teriminin sözlük anlamını Twitter’da yayınlayarak yanıt vermişti.

ÖZEL HABER | Biden'ın ABD Ankara Büyükelçi adayı Senato’da “Ermeni Soykırımı var” dedi, Türk Dışişleri Twitter’da veto iması yaptı Dışişleri'nin paylaştığı "Agreman" teriminin anlamı: “Başka bir ülkenin atadığı büyükelçiyi veto etme hakkı"@menisaydin

https://t.co/6L1duhF0SI pic.twitter.com/oK67wL1Vfs — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 28, 2021

Ermeni Amerikan Komitesinin Flake karnesi: Senato’da Brunson olayına kadar Türkiye aleyhine bir hareketi yok

Ermeni Ulusal Amerika Komitesi ANCA’nın Son 5 senede kayıt altına aldığı verilere göre Flake:

2013’te Senato’ya getirilen 410 numaralı Ermeni Soykırımı Tasarısına hayır oyu vermiş,

Yıllarca Kongre Binasındaki Ermeni Soykırımı anmalarına katılım göstermemiş. Bu yüzden ANCA Flake’in 2014 karnesine en düşük olan F notunu vermiş.

2015 yılında ANCA’in Jeff Flake ve yardımcılarına Türkiye ve Azerbaycan aleyhine 5 ayrı lobicilik girişimi sonuçsuz kalmış.

Flake 2017’de Erdoğan’ın korumalarının protestoculara saldırdığı Sheridan Circle olayını kınamamış,

Türkiye’ye uluslararası finansal yardımı kısıtlayacak yasayı oylamamış,

ve F-35 satışını rafa kaldıran 2018’deki Senato oylamasında da yer almamış.

2017 ve 2018 yıllarında Senato’da oylanan ve Erdoğan’a Rahip Brunson’ı serbest bırakmaya çağıran mektuplarda ise Flake’in imzası bulunuyor.

Serbestiyet