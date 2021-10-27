Vatikan Devlet Sekreteri Vekili Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Vatikan Devlet Sekreteri Vekili Edgar Penya Para, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi Tsiternakaberd’de Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Edgar Penya Para, Tsitsernakaberd’de bulunan Soykırım Müzesi’ni de ziyaret etti.

Vatikan Devlet Sekreteri Vekili iki günlük ziyaret için Ermenistan’da bulunuyor. O, Ermenistan’da Vatikan Apostolik Elçiliği’nin resmi açılış törenine katılacaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/27/Vatikan-Ermeni-Soykırımı/218365