Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır’da

Diyarbakır (Rûdaw) – İlk kez Diyarbakır’a gelen Türkiye Ermeni toplumu Patriği Sahak Maşalyan, restorasyonu devam eden 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde düzenlenecek olan ayine katılacağını söyledi.

Diyarbakır’ı ziyaret eden Türkiye Ermeni toplumu 85’inci Patriği Sahak Maşalyan, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.

Maşalyan’ın ziyaretinin amacı, Sur ilçesinde Ermeni cemaatinin “Ortadoğu’daki en büyük kilisesi” olarak bilinen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin restoransyon çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Sur’da, 2015 yılında yaşanan “Hedek Olayları” sırasında tahrip olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi ile Mar Petyun Keldani Kilisesi’nin de içinde olduğu 4 kilisenin restorasyonu hala bitmiş değil.

Maşalyan, Vali Karaloğlu ile görüşmesinde, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onarım ve restorasyon başlatılan orarıma hız verilmesini istedi.

Rûdaw’a konuşan Maşalyan, Paskalya Bayramında kiliseyi açmak istediklerini belirterek, “Önümüzdeki Paskalya günlerinde buranın açılışını yapacağız ve ayin yapacağı. Allah nasip ederse ben de bu açılış törenine katılacağım. Çok renkli bir açılış gerçekleşecek. Hem ülke içinde hem de ülke dışındaki Ermeniler katılacak” dedi.

Diyarbakır’daki Ermeniler, gerek kiliselerinin onarılmaması ve gerekse de Sur’daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2015’ten bu yana tüm ayinlerini İstanbul’daki kiliselerde gerçekleştiriyor.

Surp Giragos Ermeni Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohanes Gaffur Ohanyan da, “Yasak olduğu için cemaatimiz hiçbir şey yapmadı. Ne bir ayin ne de önemli bir gün kutlanmadı. Ne bayramlarımızı ne de yeni yılımızı kutlayamadık. 2015’ten bugüne bu 5-6 yılda hiçbir şey olmadı. Ama burası açıldığında etkinliklerimizi tekrar yapabilceğiz” diye konuştu.

Osmanlı belgelerine göre, birçok ülke tarafından “Ermeni Soykırımı” olarak kabul edilen 24 Nisan 1915’teki olaylardan önce Diyarbakır’da Kürtlerden sonra en büyük nüfus Ermenilerindi. Ancak şimdi Diyarbakır’daki Ermenilerin sayısı 100’ü geçmiyor.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/271020213