Serhat illerini sembolize eden hediyelik eşya üretilecek

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) illerin tanıtımına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini sembolize eden hediyelik eşyaların prototipleri üretilecek.

Volkan KARABAĞ

Son yıllarda Türkiye’nin önemli turistik destinasyonlarından biri haline gelen Serhat illeri için hediyelik eşya prototip çalışmasını yürüten SERKA, dört ildeki turizm paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir başkanlığında Ajans binasında gerçekleştirilen toplantıya, Ajans birim başkanları ve koordinatörleri, dört ilin kültür ve turizm müdürleri, üniversite temsilcileri, turist rehberleri, hediyelik eşya satan esnaflar, otel ve özel sektör ile firma temsilcisi katıldı.

Ajansın yürüttüğü çalışma kapsamında, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini simgeleyen tarihi ve turistik değerler, endemik bitki ve yöresel ürün çeşitleri ile sosyal ve kültürel yapıyı yansıtacak hediyelik eşyalar tasarlanarak prototipleri üretilecek. Projenin ilk aşamasında 50 adet üründen 5’er adet olmak üzere toplam 250 adet prototip üretilecek.

Hediyelik eşyaların prototipleri üretildikten sonra bölgeye gelen ziyaretçilerle yapılacak anket ve araştırma sonucuna göre illeri temsil edecek hediyelik eşyaların üretimine geçilecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle, özellikle genç ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor. Üretimi yapılacak hediyelik eşyalarla, özel sektör üreticileri, yatırımcılar, halk eğitim merkezleri ve kadın kooperatifleri ile paylaşılarak sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor. SERKA tarafından yürütülen proje, 2021 yılının sonunda tamamlanacak.

Toplantıya katılan paydaşların ortak kararıyla, proje kapsamında dört ilde üretimi yapılacak olan hediyelik eşya prototipleri şunlar:

Ağrı: Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi ve İzi, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani ve Türbesi, Diyadin Kanyonu, Halı-Kilim, Beyazıt Kalesi, Buz Mağarası, Balık Gölü, Murat Nehri ve Tutak Vadisi, Meteor Çukuru, Meya Mağaraları.

Ardahan: Damal Bebeği, Posof Bebeği, Aşık Şenlik ve Aşıklık Kültürü, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kura Nehri, Aktaş ve Çıldır Gölü, Posof Kırmızı Elması, Posof Yaban Hayatı, Ardahan Kongre Binası, Ardahan Balı, Kafkas Arısı, Ardahan Kazı ve Kaz Tüyü, Huş Tavuğu (Dağ Horozu), Yalnızçam Kayak Merkezi, Endemik Bitki Türleri ve Ballı Bitkiler (Kafkas Zambağı, Çıldır Zambağı, Ballıbaba, Üçgül, Deve Dikeni, Peygamber Çiçeği vb), Kavılca Buğdayı, Rahvan At Kültürü, Ardahan Kaşarı (Kars Kaşarı), Yerel Motifler, Yerel Deyiş ve Söyleyişler, Furğun (Öküz Arabası).

Iğdır: Iğdır Kayısısı, Soykırım Anıtı, Ejder Kervansarayı, Koçbaşı Mezarlar, Tuzluca Tuz Mağaraları, Büyük ve Küçük Ağrı Dağı, Leylek, Karabağ Kilimi, Iğdır Bebekleri, Aras Nehri, Iğdır Süper Domatesi, Iğdır Patlıcan Reçeli, Abbas Gölü, Bulakbaşı Sazlığı, Üçkaya Gölü, İrem Bağları, Iğdır Pamuğu, Güneşin İlk Doğduğu Şehir Olması, Üç Ülkeye Sınırı Olan Şehir olması, Korhan Yaylası.

Kars: Kars Kalesi, Baltık Mimarisi, Osmanlı Hamamları, Aşıklık Geleneği, Ebû’l Hasan Harakani, Malakanlar, Kafkas Bebeği, Ani Antik Kenti, Kuyucuk Kuş Cenneti, Katerina Av Köşkü, Sarıkamış Kayak Merkezi, Sarıkamış Şehitleri, Obsidyen Taşı, Kars Kazı, Kars Kaşarı ve Gravyeri, Kağızman Kayısısı ve Uzun Elması, Digor Beş Kilise, Çengilli Kilisesi, Kars Balı, Taş Köprü, tabya örneği, Kafkas Cephesi Müzesi, Kars Peynir Müzesi, Kars Gazilik Madalyası, Kars Bedesteni ve cirit oyunu.

Kaynak: Serhat illerini sembolize eden hediyelik eşya üretilecek