RESMİ ZİYARETLER, HOKEHANKİSD VE DÖNÜŞ

SUR KAYMAKAMI’YLA GÖRÜŞME

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri 26 Ekim 2021, Salı, saat 16:00’da, mahiyetiyle birlikte Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi’yi ziyaret etti.

Sayın Kaymakam, nahiyesinde Ermeni Patriği’ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu görüşme, tanışların bir arada sohbet etmeleri için iyi bir fırsattı. Sason doğumlu olan Sayın Kaymakam, doğduğu yörede Ermeni komşuları olduğunu belirterek, kendileri hakkındaki olumlu intibalarını paylaştı. Diyarbakır’da Patrik Hazretleri’yle olan bu görüşme, anıları tazelemek ve iyi dilekler sunmak için çok iyi bir fırsattı.

Patrik Hazretleri, iyi dilekler için müteşekkir olduğunu belirterek, Surp Giragos Kilisesi’nin yenilenme çalışmalarının kent içersinde önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Bu gelişme aynı zamanda, yörede yaşayan az sayıda cemaatimiz üyesi inanlıları sevindirmekteydi. Patrik Hazretleri, Diyarbakır ziyaretinin kendisinde iyi bir intiba oluşturduğunu belirtti. Görüşme sonunda, Abdullah Çiftçi’ye konukseverliği için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ’NE ZİYARET

Patrik Hazretleri, mahiyetiyle birlikte, daha sonra Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçti. Burada Bölge Müdürü Beşir Cindioğlu tarafından kapıda karşılanan Patrik Hazretleri, makam odasında Sayın Müdür’le bir araya geldi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü, şehir dışında bir toplantısı olmasına rağmen, Patrik Hazretleri’yle görüşebilmek için, toplantısını yarıda kesip makamına gelme nezaketini göstermişti. Patrik Hazretleri, bu nazik yaklaşımı nedeniyle kendisine özel olarak teşekkür etti. Daha sonra gerçekleşen sohbet ortamında, ana başlık Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin durumu oldu. Kilisede gerçekleşen yenileme çalışmalarıyla, yerel yönetimler de ilgilenmekteydi, çünkü onlar bu proje sonrasında Diyarbakır’ın tarihi bir mirasının yeniden belireceğini düşünmekteydiler. Özellikle farklı kültürlerin bir araya geldiği kentte, bu değer ciddi bir kültürel zenginlik niteliğini taşımaktaydı.

Patrik Hazretleri, hüsnü kabullerinden dolayı Beşir Cindioğlu’na teşekkür etti ve ilerleyen zamanlarda farklı vesilelerle kenti tekrar ziyaret etmeyi arzuladığını belirtti.

DİYARBAKIR ERMENİ MEZARLIĞI’NA ZİYARET

Patrik Hazretleri’nin son durağı, Diyarbakır Ermeni Mezarlığı oldu. Süryani Mezarlığı’yla da bitişik olan mezarlıkta, din görevlileri ufak bir inceleme yaptılar ve mezar taşlarıyla ilgilendiler. Sonrasında, Patrik Hazretleri’nin önderliğinde, mezarlıkta yatan Rab’de uyuyan merhumların ruhları için dua gerçekleşti.

AKŞAM YEMEĞİ VE DÖNÜŞ

Patrik Hazretleri ve mahiyeti, verilen resmi ziyaretlerden sonra, akşam yemeğinde S. Giragos Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ağırlandılar. Sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte, gün içersinde resmi makamlara ve ibadethanelere verilen ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme yapıldı.

Patrik Hazretleri, bu ziyaretini bir inanç ziyareti olarak nitelemektedir. Günü birlik bu ziyaret sonrasında, özellikle S. Giragos Kilisesi’yle ilgili olarak, aklında çok olumlu bir tablo belirdiğini söyledi. Patrik Hazretleri, İstanbul’a döndükten sonra da kiliseyle ilgili gelişmelerle alakadar olacağını belirtti. Son olarak, konukseverlikleri ve refakatleri nedeniyle yöneticilere teşekkür ederek, kendilerine başarılar diledi.

Ergün Ayık’ın başkanlığındaki yöneticiler de Patrik Hazretleri’ne teşekkürlerini sundular. İlerleyen zamanlarda, kilise hakkında olacak tüm gelişmeler hakkında Patrik Hazretleri’ni bilgilendireceklerini de sözlerine eklediler. Şu anda, çalışmalara devam etmek ve kilisenin ibadete açılış tarihini beklemek kalıyor.

Patrik Hazretleri ve İstanbul’dan kendisine eşlik eden mahiyeti, aynı akşam hava yoluyla İstanbul’a vardılar.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/