Patrik Maşalyan’dan teşekkür ziyareti

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Surp Giragos Kilisesi’ni ziyaret etmek amacıyla Diyarbakır’a gelen Türkiye Ermenileri 85’inci Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

‘AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK’

Vali Münir Karaloğlu, Maşalyan’ı 12 bin yıllık geçmişe sahip 33 medeniyete ev sahipliği yapmış simge şehir Diyarbakır’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Patrik Sahak Maşalyan da Diyarbakır’ın kadim surları ve tarihi kiliselerinde yapılan restore çalışmalarından dolayı Vali Karaloğlu’na teşekkür etti. Karaloğlu, Maşalyan’a el yapımı Diyarbakır işi fincan takımı hediye etti. Maşalyan da Vali Karaloğlu’na Ermeni ressamların yaptığı iki ciltlik bir eseri verdi.

Hürriyet Gazetesi