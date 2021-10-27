Karabağ’ın Kolatak köyünden savaştan sonra göç olmadı

44 günlük savaşın ardından Artsakh’a (Karabağ) bağlı Kolatak köyünün nüfusu yaklaşık 70 kişi arttı. Köy muhtarı Seyran Avanesyan’a göre, savaştan önce köyün 258 nüfusu varsa, şimdi 327’dir. Köyde 22 yeni ev var. Yeni binalardan 12’si savaş sonucu evlerini kaybeden ve buraya yerleşen ailelere, 10’u ise memurlara tahsis edildi.

Köy yeni yerleşimcileri kabul etmeye hazır. Yeni bina yok ama sahipleri uzun süredir yurtdışında bulunan boş ve yıkılmaya yüz tutan evler var. Köy sakinlerinin sayısı arttı, ancak iş sorunu savaştan önceki gibi kaldı.

ERMENİ HABER AJANSI