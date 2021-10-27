Ermenistan-Suudi Arabistan ilişkilerinde bir ilk! Sarkisyan, bin Selman ile bir araya geldi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde “Geleceğin Yatırım Girişimi” başlıklı foruma katıldı.

Saudi Gazette, Armen Sarkisyan’ın Suudi Arabistan Valiaht Prens bin Salman ile katıldığı forumdan, Twitter hesabı üzerinden fotoğraflar ve görüntüler paylaştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın çalışma ziyareti için Suudi Arabistan’a gittiği duyuruldu.

Açıklamada “Bu eşi benzeri görülmemiş olay, Ermenistan’ın uluslararası ilişkilerinde kesinlikle bir dönüm noktasıdır. Ermenistan’ın bağımsızlığından bu yana Ermenistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı şartlarda hiçbir Ermeni yetkilinin ülkeyi ziyaret etmemişken, Ermenistan Cumhurbaşkanı ilk kez Arap-İslam dünyasında benzersiz bir role ve önemine sahip bu ülkeyi ziyaret ederek tarihi bir adım attı.” ifad edildi.

Kaynağa göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Suudi Arabistan’ın başkentindeki havalimanında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir tarafından karşılandı. Ermenistan Cumhuriyeti devlet bayrağı havaalanında göndere çekildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/27/Ermenistan-Suudi-Arabistan-Sarkisyan-Selman/218303