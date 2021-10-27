Ermeni ‘soykırımını’ kabul eden ABD’nin büyükelçi adayı onaylandı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen tartışmalı isim Jeff Flake Senato’da onaylandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için aday gösterilen Jeff Flake’in adaylığı, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla kabul edildi. Flake, yakında David Satterfield’dan ABD Büyükelçiliği görevini devralacak.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Biden’ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001 ile 2013 yılları arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

‘Soykırım’ çıkışı yapmıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz ay gerçekleşen ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi toplantısında konuşan Flake, S-400 alımı konusunda yaptırım sinyali verirken, “soykırım” konusunda ise çark etmişti.

Senatör Bob Menendez’in “Ermeni Soykırımı’nı yeniden onaylama konusunda bu kuruma ve yönetime katılacak mısınız?” sorusuna Flake, “Evet” cevabı vererek Menendez’in “Eğer doğrulanırsa, 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’nde bu taahhüdünüzü yineler misiniz?” demesi karşısında da “yinelerim”ifadelerini kullanmıştı.

‘S-400 alınırsa ek yaptırımlar gelecek’

Flake, konuşmasına aynı toplantıda yaptığı konuşmasında, ABD ve Türkiye arasındaki fikir ayrılıkları olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın ABD TV kanalı CBS’ye verdiği röportajın ardından Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin, “Türkiye’nin gelecekte S-400 ve benzeri Rus silahlarını satın alması durumunda ek yaptırımlara maruz kalacağını” ifade etmişti.

Dışişleri’nden Agreman göndermesi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Flake’in “yaptırım” ve “soykırım” sözleri ardından “Agreman” teriminin sözlük anlamını paylaşarak ABD’ye tepki göstermişti.

“Agreman” teriminin sözlük anlamına yer veren Dışişleri, “AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete Büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir” paylaşımında bulunmuştu.

‘Amerikan dış politikası partiler üstü olmalı’

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı.

Jeff Flake kimdir?

Arizona, Snowflake’de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980’lerin başında, Güney Afrika’daki İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü’nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.



Flake, görevdeki Jon Kyl’in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona’yı yendi. Flake, 2013’te bir göçmenlik reformu yasasını Senato’dan geçiren iki partili “Sekizli Çete” ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump’ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump’ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake’in Senato’daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.

https://halktv.com.tr/gundem/ermeni-soykirimini-kabul-eden-abd-buyukelci-adayi-onaylandi-477299h