Ermeni boksör Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı

Ermenistan boks takımı üyesi Avrupa Şampiyonu Artur Hovhannisyan Dünya Boks Şampiyonası’ndaki ilk yarışmayı galibiyetiyle başadı.

Sırbistan başkenti Belgrad’ta devam eden Dünya Böks Şampiyonası 51 kg elemelerinin 1/16 finalinde Hovhannisyan Almanya’yı temsil eden Ermeni Argishti Terteryan ile karşı karşıya geldi. Yarışmayı 5:0 skorla kazanan Ermenistan’lı sporcu 1/8 finalde ABD’nin temsilcisi Hill Roscon ile karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası’nda Ermenistan’ın diğer temsilcisi Narek Manasyan ilk yarışmasını başarasızlıkla başladı. 92kg sıklet 1/32 finalde Manasyan’ın rakibi İtalya temsilcisi Aziz Abbes Mouhıdayni oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/27/Ermeni-boksör-Dünya-Şampiyonası/218338