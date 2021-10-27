Azerbaycanlılar Karabağ’dan 45 inek ve buzağı çaldı

3 Ekim 2021 tarihinde saat 08:00 sularında Azerbaycan Cumhuriyeti sakinleri olan bir grup, Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nin Martuni idari bölgesinin Çartar kentinin yakınındaki nötr bölgeden 32 inek ve 13 buzağı çaldı.

Çalınan sığırlar, Çartar sakinlerinden birine aitti ve toplam değeri 12.370.000 Ermenitan dramına denk geliyor (yaklaşık 26 bin ABD doları).

Olay vesilesiyle Artsakh Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi’nin bölgesel soruşturma dairesi, Artsakh Ceza Kanunu’nun 182. Maddesinin 3. Fıkrasının 1. Bendine göre dava açtı. Dava kapsamında ön inceleme devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/27/Azerbaycan-Karabağ/218370