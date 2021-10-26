Yosi Mizrahi kimdir? EDHO yeni sezon oyuncusu Yosi Mizrahi kaç yaşında, nereli ve evli mi?

ATV ekranlarına Salı akşamları gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ile 26 Ekim 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni sezonuna yeni isimler de dahil oldu. Bu isimler arasında ünlü oyuncu Yosi Mizrahi de yer alıyor. Bu kapsamda; “Yosi Mizrahi kimdir? EDHO yeni sezon oyuncusu Yosi Mizrahi kaç yaşında, nereli ve evli mi?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte Yosi Mizrahi’nin hayatı ve kariyerine dair bilgiler.

Ünlü oyuncu Yosi Mizrahi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bomba transferlerin yapıldığı EDHO yeni bölüm 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek. Bu kapsamda; “Yosi Mizrahi kimdir? EDHO yeni sezon oyuncusu Yosi Mizrahi kaç yaşında, nereli ve evli mi?” sorularına yanıt aranıyor. Yosi Mizrahi 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur.

YOSİ MİZRAHİ KİMDİR?

Yosi Mizrahi (2 Ekim 1971), Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Yosi Mizrahi, Dormen Tiyatrosu, Espri Standartları Enstitüsü Kurumu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı. 1994 yılında ilk kez kamera karşısına geçen sanatçı; sinema ve dizi filmler dışında, reklam filmleriyle adını duyurdu. Mizrahi, çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yaptı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

2010 – Sen Olmasaydın : Uğur Uludağ – Esek

2008 – Kaygan Zemin : Uğur Uludağ – Esek

2006 – 27 Numara : Uğur Uludağ – Esek

2005 – Üçüncü Türden Yakın İlişkiler – 2 : Uğur Uludağ – Esek

2004 – Tanrım Beni Baştan Yarat : Uğur Uludağ – Esek

2001 – Üçüncü Türden Yakın İlişkiler : Uğur Uludağ – Esek

2000 – Amphitryon 2000 : Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu

1999 – Şen Makas : Paul Portner – Tiyatro Kare

1998 – Seher Vakti : Refik Erduran – Tiyatro İstanbul

1997 – Oyun Karıştı : Ken Ludwig : Dormen Tiyatrosu

1996 – Arapsaçı (oyun) : Georges Feydeau – Dormen Tiyatrosu

1994 – Alo Arkadaş : Dormen Tiyatrosu

1993 – Şarkılar Susarsa : Francis Veber – Tiyatro Kare

Filmleri ve Dizileri :

2015 – Filinta “Bin Yılın Şafağında” (Esat Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Detay (Sinema Filmi)

2015 – Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Tayanç Pakça) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Esad Paşa)(Tv dizisi)

2013 – Nerde O Yeminler (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (Rusyalı) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (TV Dizisi)

2013 – Umutsuz Ev Kadınları )3. Sezon (Avukat)) (TV Dizisi)

2012 – N’apcaz Şimdi? (Alper) (Sinema Filmi)

2012 – Bana Bir Soygun Yaz (Daver) (Sinema Filmi)

2010 – 2011- Küçük Sırlar (Samim) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Korhan) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Avukat Bilal) (Sinema Filmi)

2009 – 40 (Sinema Filmi)

2008 – Şeysimtangemi (Adam/Şeytan) (Kısa Film)

2008 – Kolay Gelsin (Yosi) (TV Dizisi)

2008 – Dedektif Biraderler (Program Sunucusu) (TV Dizisi)

2008 – Aşkım Aşkım (Dans Hocası) (TV Dizisi) (Bölüm)

2006 – Bir İhtimal Daha Var (Morris) (Sinema Filmi)

2005 – Sen misin Değil misin? (Fikret) (TV Dizisi)

2005 – Kadının Sessizliği (Sinan) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

2005 – Beşinci Boyut (Selim) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Fikret) (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir Miyim? (Rıdvan) (TV Dizisi)

2004 – Fırtına Hayatlar (TV Dizisi)

2004 – 2005 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 – Biz Boşanıyoruz (Kerem Şanti) (TV Dizisi)

2003 – Serseri Aşıklar (TV Dizisi)

2003 – Bekarlar (Yosi) (TV Dizisi)

2002 – İki Arada (Cezmi) (TV Dizisi)

2001 – Kör Talih (Yiğit) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Komutan) (TV Dizisi) (Komutan)

2000 – Yıldız Tepe (Osman) (Sinema Filmi)

2000 – Dadı (Hilmi) (TV Dizisi)

2000 – Aşk Hırsızı (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Dişçi Şevket Uzun ) (TV Dizisi)

1999 – Eylül Fırtınası (Rasim) (Sinema Filmi)

1998 – Sırılsıklam (Metin) (TV Dizisi)

1997 – Yanlış Saksının Çiçeği (Can) (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (TV Dizisi)1997

1996 – Tatlı Kaçıklar (Buse) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Ayhan) (TV Dizisi)

1996 – Eşkıya (Sivil Polis) (Sinema Filmi)

1996 – Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 – Gülşen Abi (TV Dizisi)

Sabah Gazetesi