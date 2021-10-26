PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS HAZRETLERİ’NE GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 25 Ekim 2021, Pazartesi, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu Prof. Dr. Elpidophoros Hazretleri’yle yazılı olarak irtibata geçti ve Rum Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri ‘ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patrik Hazretleri, bu vesileyle acil şifalar diledi. Ruhani Önderimiz, ruhani kardeşi olan Patrik Bartholomeos’un sağlığı ve esenliği için duacı olduğunu sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde, Patrik Bartholomeos Hazretleri, ABD seyahati esnasında rahatsızlanmış ve Washington’da tedavi altına alınmıştı. Sonrasında, sağlık durumunun düzelmesi sonrası kendisinin hastaneden taburcu olduğu ve ABD ziyaretine devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/