PATRİK HAZRETLERİ DİYARBAKIR SURP GİRAGOS VE SURP SARKİS KİLİSELERİNİ ZİYARET ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 26 Ekim 2021, Salı, öğle saatlerinde Diyarbakır Surp Giragos ve Surp Sarkis kiliselerini ziyaret etti. Patrik Hazretleri’ne Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, Gözetmen Yardımcısı Yusuf Tabaş ve Ergün Ayık başkanlığındaki S. Giragos Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri refakat ettiler.

Ruhani Önderimiz, öncelikli olarak Surp Sarkis Kilisesi’ni ziyaret etti ve kilise külliyesini dolaştı. Mimari olarak S. Giragos Kilisesi’yle benzerlikleri göze çarpan kilise, S. Giragos Kilisesi’nin bir minyatürü niteliğinde. Kafile üyeleri ne yazık ki kilisenin metruk halini gördüler ve S. Sarkis Kilisesi’nin ciddi anlamda yenileme çalışmalarına tabi tutulması gerektiği bir kez daha belirdi. Vilayet’e verilen ziyaret esnasında, Sayın Vali de bu kilisenin yenilenmesi gerektiğini söylemiş ve bu teşvik edici yaklaşım ziyaretçileri sevindirmişti. Bununla birlikte, kilisenin çevresinde beliren manzara ise memnuniyet vericiydi. Yöneticiler, kilise bitişiğinde bulunan ve vakfa ait iki binayı Patrik Hazretleri’ne gösterdiler. Yenileme çalışmalarına tabi tutulan binalar, şu anda kullanıma hazırdı. Öyle ki, bu binalar S. Giragos Kilisesi’nin akarları olarak değerlendirilecekti. Ziyaret sonunda, Patrik Hazretleri, gerekli çalışmaların yürütülmesi ve sonrasında S. Sarkis Kilisesi’nin de yenilenebilmesi dileğinde bulundu.

SURP GİRAGOS KİLİSESİ

Patrik Hazretleri, S. Sarkis Kilisesi’nden ayrıldıktan sonra, mahiyetiyle birlikte S. Giragos Kilisesi’ne geçti. Bu kilise, devasa yapısıyla, Anadolu’da bulunan en büyük Ermeni Kilisesi olma özelliğini taşıyor.

Ruhani Önderimiz, kilisede yürütülen hummalı çalışmayı görerek memnun oldu. İşçiler, büyük bir disiplinle proje sorumlusu Zülfikar Halifeoğlu’nun gözetimi altında çalışmalarını sürdürüyorlardı. Kilisenin dışı ve içi tamamen iskelelerle çevrelenmişti. Halifeoğlu, Patrik Hazretleri’ni selamladık sonra şu ana kadar yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Kilisede ciddi bir çalışılma yürütüldüğü çok belirgindi. Öte yandan, yenileme projesinin olumlu seyrinde maddi ve manevi anlamda Devlet desteği de yadsınamazdı.

Patrik Hazretleri ve mahiyetindeki ruhaniler, daha önce zarar gören kilise sunaklarının yenilenmiş olmasından dolayı memnuniyetlerini belirttiler. Çalışanlar modern metotları da kullanarak sunakları yenilemeye devam ediyorlardı. Kilisenin tavanı ve duvarları eski kadar sağlam görünüyordu. Din görevlileri, bu hoş manzara sonrasında Tanrı’ya hamt ettiler ve sonrasında Patrik Hazretleri önderliğinde dualar okundu. Yenileme çalışmalarının devam ettiği kilisede yankılanan “Rabb’in Duası” aynı zamanda, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin yetki sınırları dâhilinde bulunan Surp Giragos Kilisesi’nde Patrik Hazretleri’nin gerçekleştirdiği ilk dua olma niteliğini taşıyor.

Surp Giragos Kilisesi’nin Ana Katedrali’nde gerçekleşen tetkiklerden sonra, Patrik hazretleri kilise külliyesinde bulunan ve yenileme çalışmaları henüz devam eden Surp Hagop Şapeli’ni de ziyaret etti. Burada da çalışmalar olağan seyrinde ilerlemekteydi. Sadece kilisenin külliyesinde değil, aynı zamanda çevresinde de yenileme çalışmaları gerçekleşmiş ve bölge modern bir görünüme kavuşmuştu. Kilisenin çevresinde dükkânlar ve evler inşa edilmişti. Bu yapılar içersinde, üç kattan oluşan bir yapı da dikkat çekmekteydi. Bu yapı da yenilenmiş olarak S. Giragos Kilsesi’nin akarı olarak değerlendirilecekti. Patrik Hazretleri, bu çalışmalar vesilesiyle Ergün Ayık önderliğindeki Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini kutladı. Kilisedeki çalışmalara yakinen tanık olduğunu belirterek, yöneticilerin bu çalışmalara ellerinden geldiğince destek verdiklerini gözlemlediğini söyledi.

Bu sohbet ortamı aynı zamanda yöneticiler de Patrik Hazretleri’ne ve mahiyetinde bulunan din adamlarına teşekkür etme olanağı sundu. Yöneticiler, çalışmaları yerinde incelemek için İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar gelme ve Surp Giragos Kilisesi’ndeki çalışmaları şahsen inceleme iradesini gösterdiği için Kadasetli Patrik Hazretleri’ne özel olarak minnettar olduklarını belirttiler.

Öte yandan Patrik Hazretleri, yerel basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştirdi ve daha önce yenilenerek ibadete açılmış kilisenin ne yazık ki terör olayları sonrası zarar gördüğünü hatırlattı. Fakat Devlet yetkililerini maddi katkılarıyla zarar gören bina yenilenme sürecine girmişti. Patrik Hazretleri’ne göre çalışma gayet iyi ilerlemekteydi. Çalışmaların rutin seyrinde ilerlemesi durumunda, kilisenin Kutsal Paskalya Yortusu döneminde görkemli bir kutlamayla yeniden ibadete açılmasının planlandığını söyledi. Patrik Hazretleri, ayrıca bu çalışma sonrasında, Diyarbakır’da kültürel bir mirasın yeniden şehre kazandırılacağını hatırlattı.

Ziyaret sonunda, kilise bahçesinde bir sevgi sofrası kuruldu. Sonrasında, Patrik Hazretleri ve mahiyeti, kilise yakınlarda bulunan tarihi bir yemekhanede Vakıf Yönetim Kurulu’nun konukları oldular.

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