Notos 89 – Zaven Biberyan

Notos yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayısında yüzüncü yaşını kutladığımız Zaven Biberyan’a yöneliyor. Ermenice edebiyatın en güçlü kalemlerinden biri olan Zaven Biberyan’ın edebi yolculuğu yirminci yüzyıl Türkiye’sine olduğu kadar memlekette Ermeni olmanın ne anlama geldiğine ışık tutuyor.

27 Ekim’de çıkıyor…

Doğumunun 100. Yılında

Selahattin Özpalabıyıklar ile söyleşi: “Editörlük büyük ölçüde ayrıntı işi; hem metni ayrıntıya boğma hem de okuru ayrıntıya boğma işi.”

Joan Didion: Defter Tutmak Üzerine

Notos yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayısında yüzüncü yaşını kutladığımız Zaven Biberyan’a yöneliyor. Ermenice edebiyatın en güçlü kalemlerinden biri olan Zaven Biberyan’ın edebi yolculuğu yirminci yüzyıl Türkiye’sine olduğu kadar memlekette Ermeni olmanın ne anlama geldiğine ışık tutuyor. Notos’un Zaven Biberyan’ın eserlerini türlü veçheleriyle ele aldığı dosyada Alara Çakmakçı, Artun Gebenlioğlu, Ekin Kurtdarcan, Behçet Çelik, Lora Sarı, Nazan Maksudyan, Mehmet Fatih Uslu, Sevengül Sönmez, Rober Koptaş ve Sevan Değirmenciyan’ın yazıları; Onur Aşkın, Virginia Elena Patrone ve Seda Mit’in desenleri yer alıyor.

Notos’un bu sayısında çevirmen ve editör Selahattin Özpalabıyıklar ile editörlük mesleğinin sınırları, incelikleri, zorlukları ve Türkçeyle ilgili birliğe varamadığımız noktalar üstüne bir söyleşi var.

Aganta bölümünde günümüz edebiyat dünyasına ve güncel kitaplara dair yazılarıyla Fatih Balkış, Başak Bingöl Yüce, Esin Akşar, Aslı İdil Kaynar, Pınarnaz Eren, Yalın Gündüz ve Alper Güngör yer alıyor.

Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Armağan Ekici okunmasını zorunlu gördüğü kitapları, Deniz Durukan ise en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor.

Doğuş Benli ve Ferit Burak Aydar kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.

Foto-Yazı bölümünde Joel Meyerowitz’in fotoğrafını Karin Karakaşlı kısa bir anlatıyla yorumluyor.

Kitaplık bölümünde Banu Yıldıran Genç Kâmil Erdem’in Yok Yolcu adlı öykü kitabını, Esra Ertan Domenico Starnone’nin Şaka adlı romanını, Vildan Külahlı Tanış Çilem Dilber’in ilk öykü kitabı Kuyruklu Yalan’ı, Şenay Eroğlu Aksoy Simlâ Sunay’ın Yalancı İçin Bir Boşluk adlı öykü kitabını inceliyor.

Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Sara Baume, Fergun Özelli, Kadire Bozkurt, Deniz Eldam, Dilek Karaaslan, Hülya Hacızade, İrem Üreten, Gülsüme Kılıçarslan.

https://notoskitap.com/kitap/notos-89-zaven-biberyan/