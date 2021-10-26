KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NDEN DİYARBAKIR’A İLK ZİYARET

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 26 Ekim 2021, Salı, saat 08:30’da, hava yoluyla Diyarbakır’a gitti. Patrik Hazretleri’ne Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan refakat etmekteydiler.

Bu ziyaret aynı zamanda özel bir anlama bürünmekte, çünkü Patrik Hazretleri, patrik sıfatıyla Diyarbakır’a ilk ziyaretini verirken, Diyarbakır S. Giragos Ermeni Kilisesi’nde yürütülen çalışmaları da yerinde gözlemleme olanağına erişecek.

Patrik Hazretleri Havalimanı’nın Şeref Salonu’nda, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, S. Giragos Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Ayık, yöneticilerden Gaffur Türkay ve Gözetmen Yardımcısı Yusuf Tabaş tarafından karşılandı. Patrik Hazretleri’nin ziyaretlerine eşlik etmek üzere, aynı uçakla Tekin Demirciyan ve yöneticilerden Kenan Sarraf da Diyarbakır’a geldiler.

DİYARBAKIR VALİSİ’NE ZİYARET

Patrik Hazretleri, saat 11:30’da, mahiyetindeki yöneticiler ve din görevlileriyle, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sayın Vali, öncelikli olarak Patrik Hazretleri’nin seçimini kutlarken, seçim sonrası ilk kez Diyarbakır’a gelmesinden dolayı memnuniyetini belirtti. Bu ziyaret vesilesiyle, Patrik Hazretleri, kentte bulunan kiliseleri ziyaret etme fırsatını bulacaktı.

Görüşme esnasında, Sayın Vali, S. Giragos Kilisesi’nin durumuyla ilgilendi. Kilisede yürütülen yenileme çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi memnuniyet vericiydi. Çalışmaların bu şekilde devam etmesi durumunda, çalışmaların bahar döneminde tamamlanması öngörülmekteydi. Öte yandan, çalışmaların tamamlanmasıyla, Paskalya döneminde kilisenin açılış töreninin gerçekleşmesi öngörülmekte.

Sayın Vali, aynı zamanda S. Sarkis Kilisesi’nin durumuyla da ilgilendi. S. Giragos Kilisesi’nde olduğu gibi, bu kilisenin de yenilenmesi ve açılması temennisinde bulundu. S. Sarkis Kilisesi, mimari olarak S. Giragos Kilisesi’nin küçük bir minyatürüdür. Sayın Vali, bu bağlamda bir proje hazırlanmasını ve yetkili mercilere sunulmasını önerdi. Bununla birlikte, yetkili mercilerin de projenin gelişmesine katkı verebileceklerini belirtti. Son olarak, yetkili görevlilere konuyla alakadar olmaları talimatını verdi.

Patrik Hazretleri, konukseverliği ve kiliselerimize karşı gösterdiği hassasiyet için Sayın Vali’ye teşekkürlerini sundu. Patrik Hazretleri, daha önce de Diyarbakır’ı ziyaret etmiş ve törenlere katılmıştı, fakat Ermeni Patriği sıfatıyla burada bulunmak daha özel bir anlam içermekteydi. Kentte bulunmaktan dolayı memnuniyetini belirterek, bu ziyaretin kiliselerimizi ziyaret etmek ve yerinde tetkikler yapmak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Öte yandan, özellikle S. Giragos Kilisesi’nde sürdürülen çalışmaların düzenli bir şekilde devam etmesi sevindiriciydi. Görüşme sonunda, Patrik Hazretleri, Sayın Vali’ye başarı dileklerinde bulundular.

Patrik Hazretleri, Diyarbakır ziyareti vesilesiyle bir anı hediyesi olarak Garo Kürkman’ın hazırladığı “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni ressamlar” kitabını Vali Münir Karaloğlu’na takdim etti. Sayın Vali ise, kentin ustaları tarafından hazırlanmış el işi kahve takımı hediye etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/