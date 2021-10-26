İran kamyonlarından ücret alınması üçlü anlaşmaya aykırı. İran’ın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi

İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın üçlü açıklamasına göre, yeni yolun bitmeden transit yolun eski statüsüne kavuşması gerektiğini belirtti. Bunu not etti.”Maalesef Azerbaycan tarafının İran tırlarını şarj ettiğini gördük.” Pars Today, büyükelçinin Tasnim haber ajansına verdiği röportajda bunu söylediğini yazdı.

Abbas Badakhshan Zohuri, İran-Ermenistan ilişkilerinin Ermenistan’ın bağımsızlığından bu yana iyi ve en üst düzeyde olduğunu ve çeşitli hükümetlerin iniş çıkışlarına rağmen her zaman olumlu olduğunu kaydetti. “Ermenistan ile birkaç bin yıllık uzun bir geçmişimiz var ve Ermeni yurttaşların varlığı nedeniyle bu ilişkiler daha güçlü. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki iyi siyasi ilişkilere rağmen, olması gereken ekonomik sonuçları alamadık” dedi.

Güney-kuzey transit güzergahı ile ilgili olarak, Çabahar ve Basra Körfezi’ne giden Hint Okyanusu güzergahına, ardından güvenli ve çok uygun bir ticaret yolu olan Jolfa-Ermenistan-Gürcistan ve Karadeniz’e giden demiryoluna sahip olduklarını söyledi. Bu rotadaki ülkeler bundan yararlanabilir.

“Taşıma yolunun bir kısmı, 60 km uzunluğundaki ve Ermenistan’ın güneyinde Syunik bölgesinde bulunan Sisya yolu ile bağlantılı. Alınan önlemler sonucunda bu yol bir önceki yolu kısaltıyor.

Ermeni hükümeti bu yolu yeniden inşa ediyor ve İran büyük ihtimalle inşaat işinde yer alacak. Büyükelçi, “İran’ın yol yapımı, tüneller ve köprüler alanındaki yeteneklerinin birçok komşu ülkede görünmediği dikkate alındığında, İran’ın bu konudaki katılımına ilişkin müzakereler devam ediyor” dedi.

Badakhshan Zohuri, güney-kuzey transit yolunun sorunlarıyla ilgili olarak, bu yolun bir kısmının 21 km uzunluğundaki Goris bölgesinde bulunduğunu ve eski Sovyet haritalarına göre iki bölümünün Azerbaycan topraklarında olduğunu söyledi.

“Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelere göre bu yol yeni yolun sonuna kadar eskisi gibi işlemeliydi. Büyükelçi, “Maalesef bir süre önce Azerbaycan tarafı önce yolu iki günlüğüne kapattı ve açıldıktan sonra İran tırlarından geçiş ücretleri toplandı” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu