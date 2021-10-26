İki Ülke Arasındaki İlişkileri Geliştirmek Ve Pekiştirmede Suriye-Ermenistan Görüşmeleri – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Keropian, Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim ile iki ülke ve halklar arasındaki mevcut dostluğu geliştirmenin ve pekiştirmenin yollarını görüştü.

Dünkü görüşmede Keropian, ülkesinin Suriye ile işbirliğini geliştirme konusundaki istekliliğini belirterek, “Ekonomik ilişkilerin iki ülke arasında var olan yüksek siyasi ve insani ilişkiler düzeyine yükseltilmesi gerektiğini” söyleyerek, bu konuda pratik adımlar atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, ortak hükümet komitesinin bir sonraki toplantısında imzalanacak olan taslak anlaşmalar ve protokoller ele alındı. Söz konusu komitede Ermeni tarafının başkanı olarak Keropian, komite toplantısında her iki taraftan işadamları için bir forum düzenlemek istediğini dile getirdi ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemini vurguladı.

İki ülkenin sanayicileri için sağlanabilecek kolaylıklar ve ayrıcalıklar ile ticaret bağlantılarını geliştirme ve ticaret hacmini artırma yöntemlerini de ele alındı.

Kendi yönünden Büyükelçi Hac İbrahim ise kriz döneminde Ermenistan hükümeti ve halkının Suriye ve Suriye halkına karşı tutumundan dolayı takdir ve teşekkürlerini sunarak, Ermenistan ve Ermeni halkı için ilerleme ve refah diledi ve Suriye-Ermeni Ortak Komitesi’nin toplantı düzenlemesinin önemine dikkat çekti.

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