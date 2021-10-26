HayPost yeni bir pilot web sitesi Stamps.am’i başlattı

HayPost, yeni bir web sitesinin(Stamps.am) pilot lansmanını duyurdu. Web sitesi hem Ermenistan’da hem de yurtdışında üç dilli bir formatta mevcuttur.

Stamps.am web sitesi, filatelik ürünlerle ilgilenenlerin çok çeşitli Ermeni pullarını, kartpostallarını, ilk gün zarflarını ve filatelik kitapçıklarını bulmalarını ve çevrimiçi sipariş vermelerini sağlıyor. Aynı zamanda Stamps.am web sitesi Ermeni kültürü, tarihi ve görülecek yerler hakkında önemli ve ilginç bilgiler sunmaktadır.

“Çeşitli filatelik ürünleri çevrimiçi olarak bulabileceğiniz ve sipariş edebileceğiniz Stamps.am pilot web sitesini başlattık. Bu yeni web sitesi, bir öncekinden farklı olarak, Ermenistan’dakilere zengin Ermeni kültürü ve tarihini de anlatacak, gözümüzün önünden geçmeyecek. Ve pulların ülkenin tüm dünyadaki büyükelçileri olduğunu boş yere söylemiyorlar” dedi.

Filatelik ürünleri daha da ilgi çekici hale getirmek için Stamps.am web sitesinde düzenli olarak çeşitli promosyonlar yapılacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu