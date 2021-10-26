Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi: Karabağ’ın statüsü sorunun çözümünde kilit konulardan biri olmaya devam ediyor

Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmajyan Fransız “CONFLIT” gazetesine verdiği ropörtajda Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tolmajyan’a göre bugün, öncelikle geçen yılki savaştan sonra yaratılan insani sorunları çözmeye odaklanmış durumdayız. Azerbaycan’da yasadışı olarak gözaltına alınan Ermeni savaş esirlerinin ve Bakü’nün 9 Kasım’daki uluslararası insancıl hukuka ilişkin üçlü bildirgeyi ihlal ederek geri dönmeyi reddettiği ve ayrıca siyasi pazarlık için bunu alenen gizlemediği diğer tutukluların ülkelerine geri gönderilmesi konusu özellikle acildir.

Azerbaycan’daki Ermeni savaş esirlerinin etnik kökenleri nedeniyle her gün işkenceye maruz kaldıkları belgelendiği için bu konuda çok endişeli olduklarını ifade eden Büyükelçi aynı zamanda Artsakh’ın (Karabağ) statüs meselesiyle ilgili yaklaşımlarını dile getirdi. Ona göre statüs meselesi şu an sorunun çözümü açısından kilit konulardan biridir.

Bu bağlamda Ermenistan, Artsakh statüsü sorununu AGİT Minsk Grubu’nun himayesinde çözülmesini kararlılıkla sürdürecektir.

Fransız Senatosu’nun “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıma ihtiyacı” konusundaki tarihi kararının birinci yıl dönümünün yakında kutlanacağını hatırlatan Büyükelçi Hasmik Tolmajyan söz konusu kararın ve Fransız Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen benzer kararların, Fransa devletinin, Fransız toplumunun, Azerbaycan-Türkiye ittifakının saldırıları koşullarında Ermeni halkına karşı kayıtsız kalmak istemediğini, adil bir şekilde destemenin göstergesi olarak tanımladı.

Bu kararlar, Dağlık Karabağ’ın uluslararası statüsünün açıklığa kavuşturulması ve dolayısıyla Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının korunması açısından önemlidir.

ERMENİ HABER AJANSI