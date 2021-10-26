Ermenistan Parlamentosu’nda kapalı oturum

26 Ekim Salı günü Ermenistan Parlamentosu, Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki mevcut durum ve sınırların çizilmesi ile ilgili konular hakkında kapalı bir görüşme yaptı.

Oturumda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Birinci Yardımcısı Kamo Kochunts ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Sınır Muhafız Birlikleri Komutanı Arman Maralchyan raporlarını sundular.

Toplantı parlamentodaki muhalif “Ermenistan” ve “Onur Duyuyorum” ittifaklarının girişimiyle gerçekleşti.

Toplantıdan bir gün önce Başbakan Paşinyan yaptığı değerlendirmede, bölgenin ekonomik ve ulaşım altyapısının önündeki engellerin kaldırılmasının Ermenistan ekonomisinin içeriğini ve yapısını niteliksel olarak değiştirebileceğini söylemişti.

Paşinyan yaptığı değerlendirmede güvenlik sisteminin gelişimi açısından, yalnızca ordunun savunma yeteneklerinin modernizasyonunun değil, aynı zamanda Ermenistan çevresinde elverişli bir dış ortamın oluşturulmasının, Ermenistan, Karabağ ve bölge için barışçıl bir kalkınma dönemi başlatma gündeminin tutarlı bir şekilde uygulanmasının altını çizdi.

Paşinyan, “Bunu bölgemizdeki düşmanlık atmosferini aşarak, müzakere sürecini Dağlık Karabağ sorununun çözümü için AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı formatında yeniden başlatarak, bölgesel ekonomik ve ulaşım altyapısının önündeki engeli kaldırarak görüyoruz” dedi.

Öte yandan Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya’nın sınırların çizilmesi ve ulaşım bağlantılarının açılması konusunda yeni bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu bildiriliyor. Rus ve Ermeni haber kaynaklarına göre anlaşma, Rusya’nın aracılık ettiği ateşkesin yıldönümünde açıklanacak. Ancak konuyla ilgili henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Agos