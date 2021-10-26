Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde, Türkiye’nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Zengilan Ağalı köyünde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgede kısa sürede çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğine işaret eden Erdoğan, bölgeden ayrılmak zorunda bırakılmış Azerbaycanlıların en kısa zamanda bu topraklara dönme imkanını bulacaklarına inandığını söyledi.

Erdoğan temelini attıkları tünel, viyadük ve otoyolların buradaki canlılığın durumunu göstermesi bakımından çok önemli olduğunu ifade etti.

Bölgede, kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yana olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu coğrafyadan geçecek kara ve demir yolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur’dan çıkıp İstanbul’a kadar gidebileceğiz, bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan’ın tüm komşuları istifade edecektir. Hülasa bu projeler dışlayıcı değil kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır.”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Bu meselelerde Ermenistan’ın Azerbaycan ile sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde, Türkiye’nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh bir geleceği küçük hesaplara ve iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Türkiye’nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum.”

Agos