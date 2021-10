Erdoğan: Azınlık vakıfları seçim usulünü değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ekim Pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada uzun süredir yapılamayan azınlık vakıfları seçimleri konusuna da değindi.

Azınlık vakıflarının yönetim kurullarını seçmesine imkan veren yönetmelik 2013 yılında daha iyisi yapılacağı gerekçesiyle VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından iptal edilmişti. O tarihten bu yana yeni yönetmelik yayınlanmadığı için azınlık vakıfları seçim yapamıyor. Konu çeşitli vesilelerle azınlık toplumlarının temsilcileri tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Konuyla ilgili açılmış bir dava da var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuya şu sözlerle değindi:

“Ülke içindeki sıkıntıları çözmek, her kesimden insanımıza rahat nefes aldırmak için de daha çok çalışacak, daha çok kaynak üretecek, daha çok politikalar geliştireceğiz. Bugünkü kabine gündemimizde talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmayı da görüştük. Aynı şekilde İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan azınlık vakıflarının seçim usulüyle ilgili hususu da değerlendirdik. Hangi kökene, hangi inanca, hangi meşrebe sahip olursa olsun Türkiye’nin, 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir. Bu anlayışla milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek her adımı geçmişte attık, bugün de atmayı sürdüreceğiz.”

(AA)

Agos