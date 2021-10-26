Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesine dair soruyu yanıtlamadı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yapacağı belirtilen görüşme hakkındaki soruyu yanıtsız bıraktı.

DUVAR – Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükelçiler krizinin gölgesinde bu haftasonu Roma’daki G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden’la yapacağı belirtilen görüşmeye dair soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, dün düzenlediği günlük basın toplantısında bu konuda gelen soruyu ABD Dışişleri’ne yönlendirdi.

Bir gazeteci basın toplantısında sözcüye, Erdoğan’ın ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisini Osman Kavala açıklaması nedeniyle ‘istenmeyen adam’ ilan edeceği yönündeki açıklaması konusunda ABD Başkanı Joe Biden’a brifing verilip verilmediği soruldu. Gazeteci, “Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Biden Erdoğan’a herhangi bir endişeyi iletmeyi planlıyor mı ve onunla ikili görüşme yapacak mı?” sorularını yöneltti.

Jean-Pierre ise “Bu konuda şu an verebileceğim bir bilgi yok. Sizi Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirmek isterim. Bende bir bilgi yok” yanıtını verdi. Sözcü yardımcısı, gazetecinin “Biden’a brifing verilip verilmediğini bilmiyor musunuz?” sorusunu da şu an için bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyerek yanıtladı; Türkiye’nin ABD Büyükelçisi’ni sınırdışı edip etmeyeceğine dair soruyu da Dışişleri’ne yönlendirdi.

G-20 Zirvesi 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak. Biden bu zirvenin ardından 1 Kasım’da İskoçya’da yapılacak iklim zirvesine de katılacak. ABD Başkanı’nın resmi görüşme planı şu an için açıklanmadı. Biden’ın sadece G-20 zirvesi öncesinde Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis ile görüşeceği biliniyor. (DIŞ HABERLER)

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