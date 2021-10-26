Azerbaycan-Karabağ ihtilafının nihai çözüme kavuşturulması ve Artsakh’ın bağımsızlığının tanınması mümkün olacak

Artsakh Devlet Bakanı Artak Beglaryan, 23 Ekim’de ABD’nin Fresno şehrinde düzenlenen Amerika Ermeni Evanjelik Derneği’nin yıllık toplantısına katılııp önemli açıklamalarda bulundu.

Artsakh Devlet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Beglaryan, özellikle sosyal ve eğitim alanlarında talep edilen ve etkili olduğu bilinen derneğin Artsakh’taki onlarca yıllık hayır faaliyetlerini övgüyle bahsetti.

Artak Beglaryan, geleceğe yönelik yaklaşım ve programları dahil olmak üzere Artsakh’taki mevcut siyasi ve insani durumuna dair ayrıntılar sundu.

Artsakh’ın geçmişinde diasporanın önemli rolünü vurgulayan Devlet Bakanı, gelecekteki restorasyon ve kalkınma için tüm Ermenilerin ortak çabalarının devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Artsakh halkının uzun ve zorlu bir mücadeleye rağmen, kendi vatanında yaşamaya ve yaratmaya kararlı olduğunun altını çizen Beglaryan, Azerbaycan-Karabağ ihtilafının nihai çözüme kavuşturulmasının ve Artsakh’ın bağımsızlığının uluslararası olarak tanınmasının mümkün olacağını da kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI