ABD geri adım attı Ermeni lobisi çılgına döndü: Burası bir lise sınıfı değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçiye resti sonrası geri adım atan ABD, Ermeni lobisini çıldırttı. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye’ye jet yok.” denildi. Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçinin çağrısı Türkiye’den çok sert karşılık buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verirken, ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere tek tek geri adım açıklamaları geldi. Büyükelçiliklerin geri adımı sonrası Cumhurbaşkanlığı kaynakları, büyükelçiliklerin açıklamalarının olumlu karşılandığını bildirdi. Türkiye’nin diplomasi zaferi ABD’deki Ermeni lobisini deyim yerindeyse çıldırttı. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi.” ifadelerine yer verildi. ABD GERİ ADIM ATTI ERMENİ LOBİSİ ÇILDIRDI ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ‘ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder’ denildi. ABD’nin açıklamasının aynısını diğer büyükelçilikler de yayınladı. Geri adım sonrası Ermeni lobisi çılgına döndü. “LİSE SINIFI DEĞİL” ABD’nin geri adım atmasını hazmedemeyen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda sert ifadeler yer aldı, “Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye’ye jet yok.” denildi. NE OLMUŞTU? 10 büyükelçi örgütlü bir şekilde Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı kınama yayınlamıştı. Başkan Erdoğan ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığını, 10 büyükelçinin derhal istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdiğini bildirmişti. Erdoğan, ‘Burası kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Ya bizi anlayacaklar ya da Türkiye’yi terk edecekler’ demişti. Bu sözler üzerine 10 büyükelçi geri adım attı. Sabah Gazetesi