2003 sinagog saldırıları 18. yılında anılıyor

15 Kasım 2003’te İstanbul’da Yahudi cemaatinin iki büyük sinagogu Neve Şalom ve Şişli Beth Israel’e bombalı kamyonlarla yapılan saldırıda saldırganlar dahil 28 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı. Terör saldırılarında hayatını kaybedenler 26 Ekim Salı günü anılıyor.

Saldırı sonrası Beyoğlu’nda 9’u ağır, 3’ü orta, 8’i az olmak üzere 20 bina hasar almıştı. Şişli’de ise 7’si orta, 12’si az olmak üzere 20 bina hasara uğramıştı. Beyoğlu’nda 15, Şişli’de ise 18 taşıt kullanılamayacak hâle gelmişti. Saldırıları E-Kaide üstlenmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenler:

Ahmet Özdoğan, Anette Rubinstein Talu, Anna Rubenstein, Avram Varol, Berta Özdoğan, Bülent Bostanoğlu, Emin T. Yakupoğlu, Fasıl Süslü, Hakan Yüksel, Yoel Kohen Ülçer, Kaya Kaya, Mehmet Ateş, Mehmet Eruş, Mesut Gürol, Murat Şahin, Mustafa Yenier, Naşit Gürel, Nurettin Aydın, Oğuz Kızılırmak, Ömer Yazar, Saadet Güneş, Serkan Balcı, Yona Romano

https://www.salom.com.tr/haber-120125-2003_sinagog_saldirilari_18_yilinda_aniliyor.html