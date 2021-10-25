Stratejik öneme sahip Tatev-Ağvan yolu Kasım ayı sonunda tamamen hizmete girecek

Stratejik öneme sahip Tatev-Ağvan yolunun Kasım ayı sonunda tamamen hizmete girmesi planlanıyor.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan, Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda “24 Ekim’de Başbakan Ofisi Başkanı Arayik Harutyunyan ve Syunik İdari Bölgesi Başkanı Melikset Poghosyan ile birlikte mevcut yol yapım çalışmaları hakkında bilgi almak için Tatev-Ağvan yol kesimini ziyaret ettik.” ifade etti.

Suren Papikyan, Syunik’te alternatif yolların inşasının aktif bir süreçte olduğunu ve önümüzdeki bahar sonunda hazır olacağını ve bunun sonucunda Syunik bölgesinde tamamen yeni bir karayolu iletişim sistemine sahip olacağımızı anlattı.

ERMENİ HABER AJANSI