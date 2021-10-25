Şanlıurfa’da 3 dine ev sahipliği yapan tarihi yapı!

Şanlıurfa’da eski yapılarıyla birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Bunlardan biri olan tarihi ulu cami uzun yıllar geçmesine rağmen bütün görkemiyle hala ayakta duruyor. 75 kolon üzerine bina edilen 1200 kişi kapasiteli Kızıl Kilise olarak bilinen Ulu Cami mimarisiyle adeta tarihi bugüne taşıyor.

Birçok kavmin göç edip medeniyetler kurduğu Şanlıurfa‘da eski yapılarıyla birçok medeniyetin izlerini taşıyor. İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da 3 semavi dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu kentin bir çok noktasından görülüyor.

TARİHE MEYDAN OKUYAN YAPI

Sinagog iken kiliseye çevrildiği daha sonra yıkıldıktan sonra da kalıntılarının yerine Büyük selçuklular döneminde Zengiler tarafından yaptırıldığı tahmin edilen 75 kolon üzerine bina edilen 1200 kişi kapasiteli Kızıl Kilise olarak bilinen Ulu Cami mimarisiyle tarihten izler taşıyor. Ulu cami Minaresi şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini de görmektedir.

Şanlıurfa’nın bir çok yerinden görülen Ulu cami kulede bulunan saati ile kentin en önemli simgelerinden biridir.

MİMARİSİYLE TARİHİ BUGÜNE TAŞIYOR

Eyyübiye ilçesi Camikebir mahallesinde bulunan tarihi Ulu Cami mimarisiyle adeta tarihi bugüne taşıyor. Şanlıurfa merkezindeki camilerin en eskileri arasında yer alan tarihi camii eski bir sinagog iken M.S. 435-436’da ölen Piskopos Rabula tarafından St. Stephon Kilisesi’ne dönüştürüldü. Kırmızı renkteki mermer sütunların çok olması nedeni ile “Kızıl Kilise” olarak da adlandırılan yapının yerine, 1170-1175 yıllarında Zengiler tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Kitabelere göre Ulu Camii; 1684, 1779, 1780 ve 1870 tarihlerinde onarım görerek gönümüze kadar gelmiştir.

ULU CAMİYLE İLGİLİ FARKLI RİVAYETLER VAR

Bahçesindeki güneş saati, sekizgen köşeli saat kulesi ve mimarisiyle Anadolu’nun en eski camileri arasında yer alan Ulu Cami, Suriye‘nin Halep kentindeki Zekeriya Cami ile mimari bakımından benzer özellikler gösteriyor. Avlusunda, Mevlana Halid Bağdadi Oğlu Şehaübeddin Ahmet adına bir türbe, güneş saati yer alan caminin içerisinde su kuyusu bulunuyor. Halk arasındaki bir inanışa göre Hz. İsa’nın, Kral Abgar’a, Havarisi Thomas’la gönderdiği mendil bu kuyuya düşmüştür. Bu nedenle camiinin içindeki kuyunun suyu, şifalı olarak kabul edilir. Minareye, Cumhuriyet döneminde bir saat eklenerek saat kulesine dönüştürülmüştür. Minare, aynı zamanda şehrin ilk ve tek saat kulesi görevini de görmektedir.

CAMİİ İÇERİSİNDEKİ KUYU SUYUNUN ŞİFALI

Caminin harim kısmında bir kuyu yer alır. Halk arasındaki bir inanışa göre Hz. İsa’nın, Kral Abgar’a, Havarisi Thomas’la gönderdiği mendil bu kuyuya düşmüştür. Bu nedenle camiinin içindeki kuyunun suyu, şifalı olarak söyleniyor.

https://www.urfanatik.com/haber/8060649/sanliurfada-3-dine-ev-sahipligi-yapan-tarihi-yapi