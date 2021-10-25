Kudurmuş Ermeniler ABD’de Türklere saldırdı!

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ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Ermeniler Türklere önce hakaret etti, sonra yumruklu saldırıda bulundu.

Münübe YILMAZ

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Ermeniler Türklere saldırdı.

Geçtiğimiz aylarda Amerika’ya yerleşen Bozer ailesinden İpek Bozer, babası Ümit Bozer’in bir grup Ermeni tarafından yumruklu saldırıya uğradığını belirtti. Babasının birkaç arkadaşıyla Beverly Hills’teki bir restorana gittiğini ifade eden Bozer, “Masada otururken, Ermeni bir kadın babama hakaret etmiş. Babam itiraz edince de üzerine yürüyen başka bir Ermeni babamı yumruklayıp olay yerinden kaçmış.” diye konuştu.

‘Saldırıya herkes şahit’

Ermeni kadının, babasının Türkçe konuştuğunu duyunca hakaretler savurduğunu anlatan Bozer, “Kaçan adamın plakasının fotoğrafını biri çekmiş. Olay polise intikal etmiş vaziyette. Saldırgan polis tarafından aranıyor. Garson bile babam ve arkadaşlarının lehine tanıklık yapabileceğini söyledi. Saldırıya herkes şahit. Sadece Türk olduğumuz için bunlar başımıza geldi.” dedi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/kudurmus-ermeniler-abdde-turklere-saldirdi-1588019.html