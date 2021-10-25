Kremlin: Anlaşma olursa gerekli zamanda açıklarız

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, RIA Novosti’ye verdiği demeçte, Rusya-Ermenistan-Azerbaycan zirvesi düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varılırsa, Kremlin’in zamanında bilgi vereceğini söyledi.

Son günlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bir görüşmenin Kasım ayı başlarında gerçekleşebileceğini iddia eden haberler yayınlandı. Bu haberlere göre tarafların üçlü bir bildiri imzalaması beklenmekte.

Peskov’a söz konusu haberler soruldu. Peskov, Rusya-Ermenistan-Azerbaycan zirvesi düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varılırsa, Kremlin’in gerekli zamanda bilgi vereceğini söyledi.

ERMENİ HABER AJANSI