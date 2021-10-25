İddia: Ermenistan ile Azerbaycan anlaşma imzalayabilir

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya’nın sınırların çizilmesi ve ulaşım bağlantılarının açılması konusunda yeni bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu bildiriliyor. Rus ve Ermeni haber kaynaklarına göre anlaşma, Rusya’nın aracılık ettiği ateşkesin yıldönümünde açıklanacak.

Rus devlet kuruluşu RIA Novosti Cumartesi günü, üçlü toplantının Kasım ayının ilk on günü içinde yapılacağını yazdı. İsmi açıklanmayan ‘konuya yakın’ bir kaynağa göre, bu görüşmede Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan yeni bir anlaşma imzalayacak.

22 Ekim’de Ermenistan’dan haber kuruluşu Aliq Media, ‘güvenilir diplomatik kaynaklara’ atıfta bulunarak, üç ülkenin Kasım ayı başlarında iki yeni belge imzalayacağını bildirdi.

İlki, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesiyle ilgili olacak, buna göre Erivan ve Bakü, 1920’lerin Sovyet Savunma Bakanlığı Genelkurmayının haritalarına dayanarak birbirlerinin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü tanıyacaklar.

Haberlere göre ikinci belge, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ulaşım bağlantılarının açılmasını, özellikle de Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında güney Ermenistan üzerinden bir ulaşım bağlantısına izin verilmesini; ayrıca Ermenistan’a Azerbaycan üzerinden İran ve Rusya’ya bir bağlantı sağlanmasını öngörüyor.

Nahçıvan ile Azerbaycan’ın batı bölgeleri arasında ulaşım bağlantısı olasılığı son aylarda Ermenistan ile Azerbaycan arasında tartışma konusu olurken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir ‘koridor’ talep ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce böyle bir “koridor” olasılığını reddetmişti.

Bu iddiaların herhangi biri için henüz üç ülkeden herhangi bir resmi onay gelmedi. Ancak RIA Novosti’ye konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, üçlü görüşme konusunda anlaşmaya varılması halinde ‘Kremlin’in bunu gerektiği zamanda rapor edeceğini’ söyledi.

Bu sonbaharın başlarında hem Paşinyan hem de Aliyev görüşmeye hazır olduklarını belirten değerlendirmelerde bulundular.

22 Ekim’de Ermenistan ve Rusya, Azerbaycan sınırına yakın Syunik bölgesinde ortak askeri tatbikatlara başladı. Tatbikatlara Ermeni silahlı kuvvetlerinin neredeyse tüm askeri birimleri ve Gümrü’deki 102. askeri üsteki Rus kuvvetlerinin katılımı var.

Rus-Ermeni ortak kuvvetlerinin komutanı Tigran Parvanyan’a göre, tatbikatlar Rusya ile Ermenistan arasındaki yıllık askeri işbirliği planının bir parçası.

(OC Media, RIA Novosti)

Agos