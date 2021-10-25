Ekümenik Patriğim bu sabah hastaneden taburcu olması bekleniyor

HYETERT – Amerikan Rum Ortodoks Başepiskoposluğunun websitesinden yapılan açıklamada, Patrik Hazretleri’nin kendisini iyi hissettiği ancak doktorların tavsiyesi ile geceyi hastanede geçireceği, sabah taburcu edilmesi beklendiği bildirildi.

Anadolu Ajans’ın haberine göre Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin Bartholomeos’un durumunu yakından takip ediyor ve Amerikan Rum Ortodoks Başepiskoposluğu ile yakın temas halinde.

Yunanistan Resmi Haber Ajansı AMNA’dan yapılan açıklamaya göre Patrik Hazretleri’nin Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile yapması planlanan görüşme halen programında. Biden’ın doktorunun da Patrik Bartholomeos’un sağlık durumunu takip ettiği ve gerektiğinde hizmet vermeye hazır olduğunu söylediği duyuruldu.

23 Ekim – 03 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Amerika seyahati esnasında, Pazar sabah Aya Sofia Katedrali’ne hareketi öncesi kendisini iyi hissetmeyen Patrik Hazretleri, George Washington Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: www.ekathimerini.com