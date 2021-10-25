DigiWeek 2021

DigiWeek 2021 etkinliği ilk kez Ermenistan’da yapılacak

DigiWeek 2021 etkinliği ilk kez 27 Ekim – 3 Kasım tarihleri ​​arasında Ermenistan’da yapılacak.

DigiWeek 2021, teknolojideki yatırım ve ilerleme fırsatlarını görüşmek için dünyanın dört bir yanından önde gelen teknoloji profesyonellerini ve politika oluşturanları bir araya getirecek.

Teknoloji alanında bir dizi etkinlik bir hafta boyunca gündemle dolu olacak.

DigiWeek 2021, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği ile işbirliği içinde uygulanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu