Avusturyalı milletvekili, Azerbaycan’ı alenen kınama çağrısında bulundu

Avustralya’nın eski Savunma Bakanı, milletvekili Joel Fitzgibbon, ülkesinin hükümetini, Azerbaycan’ın savaş meyilli eylemlerini ve savaş suçlarını alenen kınamaya çağırdı.

Avustralya Ermeni Davası Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Fitzgibbon, “Fransa, ABD gibi birtakım devletler ve Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası kurumlar, Azerbaycan tarafından uluslararası hukukun ihlallerini haklı olarak alennen kınadı. Biz de Artsakh’taki durum hakkındaki yaklaşımımızı ifade etmeli ve Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımalıyız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın saldırısının, 5000 Ermeni gencin canını aldığını vurgulayan milletvekili, Azerbaycan güçlerinin, yüzlerce okul ve ibadethane dahil sivil altyapıları yok ettiğini, 100.000 sivil vatandaşı yerlerinden ettiğini hatırlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/25/Avusturya-Azerbaycan-Karabağ/218193