Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Ermeni soykırımı’ çıkışı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Gebze İlçe Kongresi’nde konuştu. Avrupa ve Amerika’ya ‘İslamofobi’ tepkisi gösteren Karamollaoğlu, ‘Ermeni Katliamı’ ifadesini de sert sözlerle eleştirdi.

Karamollaoğlu Ermeni soykırımı yapılmadığını ifade ederek şöyle dedi:

Müslümanlar bütün dünyaya barış getirmişlerdi. Her inanca sahip olanlar huzur içinde yaşamıştır İslam ülkelerinde. Ermeni Katliamı yapıldı deniyor şimdi de. Hadi oradan be. Sahtekarlar. Ermenilere yüzyıllarca yaşama hakkını kim verdi? Osmanlı verdi. Yıllarca demiyorum yüzyıllarca. Eee birden bire 1917 yılına geldiği zaman ‘katledelim şunları yeter artık’ dediler. Böyle saçmalığa kimse itibar etmez. Bu sadece ve sadece inancımızı tahakküm altında almak, bizi kötülemek için uydurulmuş bir iftiradan ibarettir.

“Böyle bir ekonomik politika olmaz”

Genç işsizliğin yüzde 25 olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Hamallık bile bulamayan insanlarımız var. İşsizlik bizde şu anda zirve yapmış durumda. İkinci büyük sıkıntı ve felaket ise çalışanlar da geçinemiyor. Çalışıyor, aldığı asgari ücret ancak karnını doyurabiliyor. Böyle bir ekonomik politika olmaz. Evet bir açlık sınırı var, ekonomide ölçülüyor lakin bir de yoksulluk sınırı var. Onun altında bir insan ücret alıyorsa, bazı ihtiyaçlarını gideremiyor demektir.” diye konuştu.

Karamollaoğlu, “Allah nasip ederse iktidara gelirsek ilk işimiz, asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak. Yani bugünkünün 3 misli. Yapabilir miyiz? Allah’ın izniyle yaparız, biz Erbakan Hoca’nın talebeleriyiz.” dedi.

https://abcgazetesi.com/temel-karamollaoglundan-ermeni-soykirimi-cikisi-407454